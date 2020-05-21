Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşahir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin video konferans yöntemiyle katıldığı açılışla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi tam kapasite ile hizmete açıldı. Hastanenin açılışına ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, kaliteli ve kapsayıcı sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemde Türkiye’nin marka eserlerinden biri olacaktır.Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, kaliteli ve kapsayıcı sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemde Türkiye’nin marka eserlerinden biri olacaktır.



Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/5Jhj3A1xmC — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 21, 2020

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıldı