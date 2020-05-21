Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşahir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapasite ile hizmete açılan Başakşahir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine ilişkin olarak yayınladığı mesajda,"Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, kaliteli ve kapsayıcı sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemde Türkiye’nin marka eserlerinden biri olacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin video konferans yöntemiyle katıldığı açılışla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi tam kapasite ile hizmete açıldı. Hastanenin açılışına ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, kaliteli ve kapsayıcı sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemde Türkiye’nin marka eserlerinden biri olacaktır.Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, kaliteli ve kapsayıcı sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemde Türkiye’nin marka eserlerinden biri olacaktır.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 21, 2020
Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/5Jhj3A1xmC
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıldı
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