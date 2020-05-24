Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı. Birçok Twitter kullanıcısı yorumlarıyla Erdoğan'ın ve İslam aleminin bayramını kutladı.

"YÜREĞİNDE MEMLEKET AŞKIYLA ÇALIŞAN TÜM KARDEŞLERİMİN RAMAZAN BAYRAMI MÜBAREK OLSUN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gece Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer vermişti:

"Gecenin sabaha eriştiği bu saatlerde de devam eden çalışmalarımızın arasında AK Parti'mizin fedakar mensuplarıyla bayramlaşıyor, hasbihal ediyoruz.

Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun."