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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı! Duhan Suresi'nin 4. Ayetini paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı! Duhan Suresi'nin 4. Ayetini paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müslüman aleminin Berat Kandilini, ''Ramazan-ı Şerif’in müjdelendiği, Allah’ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm kâinatı kurtuluşa davet ettiği Berat Gecesi’nin, milletimiz, İslâm âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. '' sözleriyle kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı! Duhan Suresi'nin 4. Ayetini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. 

Berat Kandili'nin, Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, Twitter hesabından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafını paylaştı ve Duhan Suresi'nin 4. Ayeti olan "O gecede her hikmetli  iş belirlenip hükme bağlanır" sözünü ekledi. 

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o paylaşımı;

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