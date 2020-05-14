Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Beşiktaş JK Başkanı Çebi’ye geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak şifa dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak şifa dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Sayın Çebi'ye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA