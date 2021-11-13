Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biga'da flaş açıklamalar: CHP, bu İP, HDP hep birlikte terör örgütü PKK’nın yandaşlarıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Biga Belediye Meydanı'nda yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken muhalefete sert sözlerle yüklendi. Erken seçim tartışmalarına kapıyı kapatan Erdoğan, 2023 seçimleri için teşkilatlara çalışma çağrısı yaparken İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfür etmesi konularına ise özellikle değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Maşallah bugün Çanakkale bir başka, Biga bir başka. Bu birlikteliğinizi Rabbim daim kılsın. Biga’nın tarihimizle birlikte gönlümüzde de ayrı bir yeri vardır. Buraya ilk geldiğimde karşımda sadece bir 10 kişi vardı. Ama şimdi 10 binler var. Nereden nereye…

Osmanlı döneminde tüm kuvvetler burada toplanıp buradan yola çıkardı. Şimdi buradan da bir yola çıkıyor muyuz? Biz de Çanakkale Köprüsü’nün son tabliyesini yerleştirme vesilesiyle yaptığımız ziyareti Biga’daki bu güzel buluşmayla taçlandırmak istedik. Bigalı kardeşlerimin yiğitliğini anlatmaya gerek duymuyorum. Özel sektörümüzün bu bölgede yaptığı yatırımları destekliyoruz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İşte biz eserlerle konuşuyoruz.

Enerjide şehrimizin pek çok yerine daha kaliteli hizmet sağlayacak alt yapı yatırımlarını resmen açıyoruz. Değerli kardeşlerim millet olarak 19. yüzyılın ilk çeyreğinde çok büyük kayıplar vermenin yanında çok büyük zaferler de kazandık. Balkanların, Irak ve Suriye’nin elimizden çıkışına tanıklık ettik. Hepsinden önemlisi milli mücadelemizi başarıyla sonuçlandırdık. Bunların içinde Çanakkale Savaşı cumhuriyetimize giden yolun önsözü olması bakımından önemlidir.

Üzerimiz gelen hayasız akınlar hala durmadı. Durmayacak gibi de duruyor. Buralardaki 700 yıla yaklaşan varlığımızı kabullenemeyenlerini bizi boğazın iki yakasından kazıyıp atma hevesleri hala sona ermemiştir. Anadolu’nun 1000 yıllık vatanımız olmasını hazmedemeyenlerin milletimize olan koyu kinleri sona ermemiştir.

Ülkemizi eğitimde, sağlıkta, enerji de tarımda her alanda güçlendirmenin mücadelesini verirken işte bu şanlı tarihimizden bu şanlı kahramanlarımızdan güç alıyoruz. Tek gayemiz bize bu toprakları vatan haline getiren ecdada layık olabilmektir.

"TÜRKİYE’YE BİR BAKIN, 19 SENEDE NERELERE GETİRDİK"

Kardeşlerim milletimizin değerlerine savaş açan vesayetlerle, terör örgütlerini kullanarak sınırlarımız dayanan güçlerle ve içimizde gafillerle mücadelemizi hep bu anlayışla yürüttük. Biz sizi Allah için seviyoruz. Ana muhalefet, yavru muhalefet ne diyorlar? Biz Kanal İstanbul’u yaptırmayacaklarmış. Bunu büyükelçilere de söylüyorlar. Ya siz ne kadar zavallısınız? Sizin bu ülkede bir dikili ağcınız yok. Bunlar devlet yönetmekten de bir Haber. Devlet yönetiminde süreklilik bir esastır.

Kardeşlerim 2002’den itibaren aldığımız Türkiye’ye bir bakın. 19 senede nerelere getirdik. Şimdi inşallah 2022’nin 18 Mart’ına ulaşmadan Çanakkale Köprüsünü açacağız. Biz buyuz. Bay Kemal senin bu işlere kudretin yetmez. Senden bir şey de olmaz. Çünkü senin hizmet diye bir derdin yok. Ama bizim bu millete olan aşkımız hizmet anlayışımızı körüklüyor.

Şimdi 6 dakikada karşıya geçeceğiz. Modern olmak, medeni olmak budur. Biz şimdi bu adımı attık. Ama utanmadan sıkılmadan bu köprüyü kullanıyor. Varsın kullansınlar. Biz bize hakaret edenlere de bu hizmeti veriyoruz. Kardeşlerim Türkiye’nin yatırımlarla, eser ve hizmetlerle büyümesini gelişmesini yabancıların istememesini elbette anlarız. Ama bu ülkenin ekmeğini yiyenlerin, suyunu içenlerin böyle davranmasını kabullenemeyiz. Az önce köprüde vidaları sıktık, inşallah bunların da vidalarını sıkacağız. Sizinle birlikte sıkacağız. Kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Bu gayretle inşallah 2023’ün Haziranına hazır olalım. İki de bir erken seçim diyorlar. Yahu sizden bir şey olmaz. Yetişemediğiniz üzüme koruk diyorsunuz. Siz koruk üzümden anlarsınız ona devam edin.

Denizin altından Marmaray’ı biz geçirmedik mi Avrasya Tüneli’ni biz geçirmedik mi? Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz. Şehir hastanelerimiz salgın döneminde verdikleri hizmetle bizi kurtardılar.

KANAL İSTANBUL TEPKİSİ

Kanal İstanbul’da yerli yabancı tüm yatırımcıları tehdit ediyorlar. Bu zihniyet doğrudan ülkesinin düşmanıdır. Bu CHP, bu İP, HDP hep birlikte terör örgütü PKK’nın yandaşlarıdır. Bunlar onlarla beraber yol yürüyor. Biz de Cumhur ittifakı olarak MHP ile yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizde demokrasiyi geliştirme konusunda hangi adımlar atıldıysa bunlar onlara da karşı çıkmıştır.

KARADENİZ'DE KEŞFEDİLEN DOĞALGAZ

Karadeniz’deki doğal gaz çıktığı andan itibaren vatandaşımızın menfaatini de burada ayrıca gözeteceğiz. Akdeniz ve Ege’deki çıkarlarımızı da sonuna kadar koruyacağız, Kanal İstanbul’u da inşa edeceğiz. Önümüze kurulan tuzakları birer birer bozup dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz. Savunma sanayiinde kendimizi ve dostlarımızı dışa bağımlılıktan kurtaracağız. Ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için her alanda çalışmayı sürdüreceğiz.

İYİ PARTİ'YE LÜTFÜ TÜRKKAN TEPKİSİ

Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlardan milletimiz hesabını sandıkta sormakla kalmayıp onları sokağa çıkamaz hale getirecek. Meclis’te o nasıl bir küfürdür, ahlak yoksunu. Bir kadın olarak, bir bayan olarak sen bunu nasıl söylersin? Şehitlerimize bu saygısızlığı yapanı dokunulmazlığını kaldırmak üzere Meclis'e gönderdik. Ülkesine saldıranlara diyorum ki taktiğiniz önünüze gelene saldırmaksa o yumrukları millete değil gelin bize savurun.''