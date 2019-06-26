Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Binali Yıldırım yeniden bakan olacak' iddiasına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin "Binali Yıldırım'ın yeniden kabineye girebileceğine dair bazı yorumlar yapılıyor, önümüzdeki süreçte böyle bir adım atacak mısınız?" sorusunu cevapladı

"BUNLAR, PARTİMİZ İÇERİSİNDE BİR FİTNE ÇIKARILMASINA YÖNELİK SÖYLEMLER"

"Değerli arkadaşlar, bizim, yeni yönetim sistemine göre oluşmuş bir yapımız var. Bunlar özellikle partimiz içerisinde bir fitnenin çıkarılmasına yönelik söylemlerdir.

"BU TÜR SÖYLEMLERE KİMSE KULAK ASMASIN"

Bu tür söylemlere kimsenin kulak asmaması gerekir. Ne zaman nerede kimi nasıl değerlendireceğimizi biz gayet iyi biliriz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "AK PARTİ DIŞARIDAN KUMANDA EDİLEN BİR PARTİ DEĞİL"

Dışarıdan ahkam kesilmesine pek de prim vermeyiz, bundan sonra da vermeyeceğiz. Bunu herkesin bilmesi lazım. Çünkü AK Parti dışarıdan kumanda edilen bir parti değildir. AK Parti, bütün kararlarını kendi içerisine istişari mekanizmalarıyla alır, uygulamaya koyar ve böylece de yürür.