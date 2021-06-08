Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BioNTech açıklaması: Ben oldum, antikor da oluştu, tavsiye ederim!

Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde, bir yıldan uzun süredir tüm dünyayı olumsuz etkisiyle sarsan koronavirüs salgınına yönelik, ülkemizde uygulanan aşılama çalışmalarına değindi. Alman aşısı hakkındaki endişelerin altını çizen Selvi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuya ilişkin olarak, "Ben oldum. Antikor da oluştu. Tavsiye ederim" yanıtını verdiğini belirtti.

"AŞIYA UMUT BAĞLANMIŞ DURUMDA"

Koronavirüs salgının getirdiği pandemi sürecinde, ülkemizde ilk günden bu yana devam eden mücadeleye ve büyük çabaya değinen Selvi yazısında, "Maske, mesafe ve temizlik kuralının yanı sıra bir yandan da kısıtlamalarla sonuç alınmaya çalışılıyor. Ama maskeleri çıkarıp bu salgından kurtulmak için aşıya umut bağlanmış durumda" ifadelerine yer verdi.

"BEN OLDUM, TAVSİYE EDERİM"

Aşıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına da yer veren Hürriyet yazarı, vatandaşların kafasını karıştırmaya çalışanlara inat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı konusunda öncülük ederek ilk aşıyı yaptırdığını hatırlattı. Erdoğan'ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile aşıların temini ve hızlı bir aşılama takvimi için seferberlik ilan etmiş gibi çalıştığına dikkat çeken Selvi, AK Parti MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'Alman aşısı BioNTech’le ilgili bir endişe var mı?' diye sorulduğunu söyledi.

Erdoğan'ın bu soruya cevabının çok net olduğunu belirten Selvi, "Ben oldum. Antikor da oluştu. Tavsiye ederim' diyor." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AŞI OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de aşı yaptıran ilk kişilerden olarak, 14 Ocak 2021 tarihinde, Ankara Şehir Hastanesi'nde KOVID-19 aşısı yaptırmıştı. Aşı sonrası açıklama yapan Erdoğan, "254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım" dedi.

İkinci dozu ise 11 Şubat 2021 tarihinde yaptıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı TRT1 programında, üçüncü doz aşıyı da yaptırdığı belirtmişti.

BioNTech aşısı, Türkiye'de geçen nisan ayında kullanılmaya başlanmıştı.