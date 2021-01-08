Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu açıklaması: Kendisi zaten bir DHKP-C militanıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı. Namazın ardındansa gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD'de Kongre binasının basılması, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestoları, Bahçeli ve SP'li Oğuzhan Asiltürk ile gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir.

(ABD'deki olaylar) Ölenlerin ailelerine sabır dilerken, özellikle yaralı olanlar, bunlara geçmiş olsun temennilerimi ifade etmek istiyorum.

Temennim odur ki 20 Ocak itibarıyla Sayın Biden'ın devir teslim töreniyle ki Trump'ın da yapmış olduğu açıklamalarla sakin bir şekilde bu devir teslim olacaktır, yapılacaktır.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNDEKİ OLAYLAR

Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Öğrencilikle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi zaten bir DHKP-C militanıdır. Bir başka siyasi partinin yönetiminde olanlar bakıyorsunuz oradalar. Bunlar öğrenci değil. Ve yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak olarak buraya atanmış bir rektör vardır. Yasalar neyi amirse ve Melih Bey de buna göre buraya atanmıştır.

KORONAVİRÜS AŞISI

Bizim şu anda 3 kaynağımız var. Çin, Almanya ve yerli. 3 milyon aşı geldi bu 50 milyona çıkacak. Hemen hemen bir o kadar da Almanya'dan gelecek. Şu an da ilk aşılarda Sağlık Bakanlığımız çalışmalarını sürdürecek. Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var. Alehte kampanya yapan bazı çevrelere inanıyorum ki milletim pirim vermeyecek. Bilim insanlarımıza saygı duymak, inanmak, güvenmek zorundayız.

KORONAVİRÜS SALGINI TEDBİRLERİ NE ZAMAN KALKACAK?

"Bütün bu tedbirleri alacağız, aldıktan sonra da neticesine katlanacağız. Bu kovid vakası öyle sıradan bir konu değil. Adeta asrın vebası. Bizim bir devlet başkanı, iktidar olarak tedbirleri almak durumundayız. Yarın "Şunu neden yapmadık" dememeliyiz. O nedenle bütün dünyada alınan tedbirleri biz de alıyoruz. Yarın milletime karşı bu sorumluluğu taşıyamam. Bunun bilinciyle adımları atıyoruz. Bu savaşı vermeye devam edeceğiz."

BAHÇELİ VE SP'Lİ ASİLTÜRK İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMELER

(Bahçeli'yi ziyaret) Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yarınlara devamı için birliğimiz, beraberliğimizi sürekli teyit ediyoruz."

Sayın Oğuzhan Asiltürk ile de tabi bizim büyüğümüzdür. Hem nezaket ziyareti hem de bu ittifak meselesinde artık bu bir seçim ittifakı mı olur? Geleceğe yönelik bir terörle mücadelede örneğin bizim yanımızda olunması lazım. Bu noktada milletimiz için verdiğimiz mücadelede bizim yalnızlığı hissetmememiz lazım. Bu açıdan bu görüşmeleri yapmayı bundan sonra da planlıyorum.