Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

LİBYA İLE DOĞU AKDENİZ MUTABAKATI AÇIKLAMASI

Haklarımıza rağmen tehdit ettiler ama biz tehditlere aldırmadık.

Bu mutabakatla Türkiye uluslararası hukuktan doğan haklarını kullandı.

Rahatsız olanların tek taraflı adımları, oyunları bozuldu.

Ortak arama faaliyetleri gerçekleştirebileceğiz.

Uluslarararsı sularda bu çalışmalarda sürdüreceğiz. Bu anlaşmayı biz Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladık. Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ciddi anlamda rahatsız oldular. Biz bu adımı atınca bunların oyunları bozuldu. Yunanistan, İsrail, Mısır veGKRY Akdeniz'de onayımızı almadan adım atamaz.

Biz Doğu Akdeniz'de aslında en uzun kıyı şeridine sahip ülkeyiz, bunlar bunu da görmüyor.

Bir sondaj gemisi daha alacağız, uluslararası sularda da çalışmalar sürecek.

Yunanistan'ın eli kolu bağlandı. Çıldırtan da bu.

Yunanistan ile diyalog yollarını açmaya hazır olduğumuzu ifade ettim.

Hep bugüne kadar vurdular, aldılar, yok bundan sonra böyle olmayacak, artık bizler de hakkımıza sahip çıkacağız.

Tek taraflı adımlara izin vermeyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Bu muhtıra ile Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumaktaki kararlılığını dünya kamuoyu nezdinde açıkta göstermiştir.

Bizim derdimiz düşman kazanmak değil dost kazanmak. Düşman olanlar varsa onları da dost olmaya davet ediyoruz.

Tüm kıyıdaş ülkelerle müzakerelere hazırız, hakça çözüm için çağrımız sürüyor.

"BİZ BURADA BİR ASKERİ GÜVENLİK ANLAŞMASI YAPTIK"

(Türk askeri Libya'ya gider mi?) Libya halkından, yönetiminden böyle bir davet geldiği anda bu bizim için adeta bir hak doğurur. Biz burada bir askeri güvenlik anlaşması yaptık, bir de denizdeki hakkaniyet konusu... BM, 2011'den beri Libya'ya silah satışının önüne geçen bir ambargo uyguluyor. Ancak Libya Ulusal Hükümeti'nden çağrısı karşısında, asker gönderme faaliyeti bu kapsamda asla yorumlanamaz. Böyle bir davet gelmesi durumunda, Türkiye'nin nasıl bir insiyatif üstleneceğine kendisi verir. Biz bir yerlerden izin almayız. Kaldı ki, Rusya, BAE, Mısır Hafter'e her türlü askeri destek sağlayarak, BM kararını da deliyor. Özellikle Türkiye Libya'da faaliyet gösteren gemileri, şirketleri ve insani yardım kuruluşlarını koruma hakkına da sahiptir. Bazı ülkeler bu tarz faaliyetler gerçekleştiriyor. Türkiye dışına asker gönderilmesi koşulları ve mevzuat bakımından atılması gereken adımlar var.

"PUTİN, ÖNÜMÜZDEKİ AYIN 8'İNDE TÜRKİYE'DE OLACAK"

Putin'le bu ara bir görüşme talebim var. Önümüzdeki ayın 8'inde Türkiye'de olacak. Bu hafta içinde bu görüşmelerimizi yapalım dedim. Hafter konusu aslında istiyorum ki Rusya ile münasebetlerde yeni bir Suriye doğurmasın. Rusya'da Hafter konusunda mevcut tezi gözden geçirecektir. Bunun legal bir yönü yok.

İdlib her geçen gün iyiye gidiyor.

Ne Rusya ne ABD gerçekleştirdi. 'Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz' dedik.

Tel Abyad ile Resulayn arasına örnek bir adım Türk milleti atabilir.

Tel Abyad ile Resulayn arasına 1 milyon insan yerleştirmek bizim hedefimiz.

NATO LİDERLER ZİRVESİ

NATO 'terörü yok edeceğiz' diyor. Nasıl olacak?

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP İLE GÖRÜŞME

YPG/PYD ile benim konuşmam çok açık ve netti.

"CEVABINI GEREKLİ YERLERDEN ALDI"

(Macron'a) 'Bir NATO üyesi nasıl S-400 alabilir?' diyor. Nasıl alacağımızı sana mı soracağız? Bunlar bu güne kadar karşılarında dik duran liderler görmediler. 'Sesi yükseltirsek bizim dediğimiz yapılır' diyorlar. S-400'le ilgili konuştuğunda cevabı gerekli yerlerden aldı.

ERDOĞAN, DİYARBAKIRLI ANNELERİN EVLAT NÖBETİNE KONUSUNDA TEMENNİDE BULUNDU

Temennim burada geri sayım başlar, anneler yavrularına kavuşur.

BALTIK PLANI

PKK konusunda sorun yok. YPG/PYD konusunda sorun yaşıyoruz.

'Biz bu işin önünü açıyoruz, siz de sözlerinizi tutun' dedik.

FRANSA'DAKİ GREV

(Paris'teki olaylar) Avrupa ülkelerinin bu iki yüzlülüğü, hatta ben değiştirdim, çok yüzlülüğü polis şiddeti noktasında da karşımıza çıkıyor.

Buralarda olursa meşru, Türkiye'de gayrimeşru. Orantısız güce bakın.

Dışarıyla uğraşmaktan iç sorunlarıyla meşgul olamıyorlar.

Macron nevi şahsına münasır. Sanki başında bu tür musibetler yok.

(AA foto muhabiri Yalçın'ın Fransız polisince yaralanması) Mustafa Yalçın kardeşimize Allah'tan şifalar dileyelim. Tabii burada orantısız güç kavramını işlerine geldiği yerlerde hep kullanıyorlar. Televizyon ekranlarında kadın, erkek hiç ayırt etmeksizin polislerin yerlerde onları nasıl sürüklediğini hep görüyoruz değil mi?

SAVUNMADA MİLLİ DÖNEM

İlk test uçuşuydu. Başarılı geçti, özellikleri çok farklı.

EKONOMİYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ekonomide toparlanma dönemi başladı.

Gelin dövizden kendi paramıza dönelim. Kendi paramız güven veriyor.

Hedefimiz tek haneli enflasyonu yakalamak. 2020'de buna ulaşacağız.

Ayrıntılar geliyor...