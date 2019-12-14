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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cezayir Cumhurbaşkanı’na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Abdulmecid Tebbun'u telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cezayir Cumhurbaşkanı’na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Abdulmecid Tebbun'u telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in yeni cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'u tebrik ederek görevinde başarı dileklerini iletti.

Kaynak: İHA

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