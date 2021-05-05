Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHPli Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık dava!
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatlarının, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtığı ve cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında 250 bin liralık tazminat davası ve cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
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