Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Covid-19 tedavisi gören hastalara: "Güzel günler yakın"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında “İnşallah bu belayı yavaş yavaş atlatıyoruz. Rabbim bizlere bayramı bayram gibi kutlamayı nasip etsin” dedi.
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01 Mayıs 2020 Cuma 17:51
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