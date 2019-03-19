Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhur ittifakı Başkan adayı Nazik’e destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kars Milletvekilleri aracılığıyla Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kars'a çok önem verdiğini ve Nazik'in belediye başkanı seçilmesi durumunda devletin tüm imkanlarını Kars'a seferber edeceği belirterek Nazik'e destek verdi.

Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, Belediye Meclis Üyesi Adaylarının da katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Nazik, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği toplantı hakkında basını bilgilendirdi.

Cumhur ittifakı Belediye Başkanı Adayı Çetin Nazik, "65. dönem Milletvekili Ulaştırma Bakanımız Ahmet Aslan'ın katkılarıyla ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanımız Yunus Kılıç'ın destekleri ile İstanbul'da Cumhurbaşkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Kars'a verdiği önemi belirterek seçim sonrasında devletin tüm imkanlarını seferber edeceğini, ne gerekiyorsa yapacağını tarafıma bizzat bildirmiştir. Bildiğiniz gibi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'de Kars'a ayrı bir önem vermektedir. En son ittifak görüşmelerinde açıklanan ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne bırakılan 4 ilden birisi Kars'tır. Lütfen bu hususa dikkat edin. 4 ilin karşılığında 17 ilde adayını çekmiştir ve bu 4 ilden birisi Kars'tır. Biz Kars'ta AK Parti ile çok güzel uyum içerisinde ve bakanlarımızın desteği ile çok güzel bir ittifak kurduk ve çalışmalarımız ayrısız, gayrısız birlikte devam etmektedir. AK Parti'nin Cumhur İttifakına verdiği önemi görmek için de gelen bakanlarımızın ve söylemlerinin önemine bakmanız yeterli olur diye düşünüyorum" dedi.

Aramıza nifak sokmak isteyenler tabi ki olacaktır ama biz oyunlara gelmiyoruz bunu herkesin artık anlaması lazım diye düşünüyorum diyen Nazik, "Kimse bizim aramıza nifak sokamayacaktır. Karşılıklı güven esasına dayalı olarak çalışmalarımız samimiyet içerisinde devam etmektedir. Bu vesile ile başka bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizim adımızı kullanıp Kars Belediyesi'nde ödenmeyen maaşlardan bizi sorumlu tutmak isteyenler olacaktır. Ben şahsım olarak ve Cumhur İttifakının Kars Belediye Başkan Adayı olarak hiç bir belediye personelimizin mağdur olmasını istemem. Tamamen yönetim yüzünden ödenmeyen maaşlar için elimden gelen çalışmaları yaptım, gerekli görüşmelerin yapılmasını sağladım fakat adli sebeplerden dolayı haciz işlemlerine takıldı durum. Yine bu konunun takipçisi olduğumu buradan belirtmek istiyorum. Çözülmeyecek hiç bir sorun bizim literatürümüzde yoktur, olamazda" diye konuştu.

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, "Belediye yönetimine ve başkanlığına aday olan bir arkadaşınız olarak ben bu soruna el atmaya çalıştım. Elimizden bir şey gelir mi diye görüşmeler yaptım. Herkesin unutmaması gereken önemli bir şey var ki hali hazırda belediye yönetimi ne Milliyetçi Hareket Partisinindir ne de cumhur ittifakının. Bağımsız bir belediye söz konusudur ve ben bu konuda diğer aday arkadaşlarımızın da yapabileceği gibi şahsım olarak destek olmaya çalışıyorum. Bağımsız belediyeye yardım etmek herkesin görevidir, onlarda buyurabilir. Dediğim gibi bağımsız belediye yönetimi üzerinden algı oluşturmaya çalışılmaktadır. Yaklaşık 1.5 yıldır bağımsız olan yönetim bizim üzerimize yıkılmak istenmektedir. Hatta bazıları daha ileriye giderek şehrin muhtelif yerlerinde çöpleri bilinçli bir şekilde caddelere attırmaktadırlar. Bunu fotoğraflayıp bizim üzerimize yıkmaya çalışmaktadırlar. Buradan kirli ellere sesleniyorum. Ne kadar kirletirseniz kirletin biz bu şehri baştan aşağıya temizleyeceğiz ve Kars halkının laik olduğu refah seviyesine ulaştıracağız. Birde duyuyoruz Kars'ta mafyalar, çeteler ön plandadır. Sevgili arkadaşlar, benim adım çetin nazik. Burası da Türkiye. Biz bir hukuk devletiyiz. Her şey kanunlarda belirtilmiştir ve ben bu kanunları çok iyi biliyorum, kimsenin bundan şüphesi olmasın Bizi karalayacakları başka şey olmadığı için bu konu üzerinden de konuşmaları karşıdakiler için normaldir. Zaman her şeyi gösterecektir. Herkes müsterih olsun" şeklinde konuştu.

Belediye yönetimle herhangi bir ortak yanlarının olmadığına dikkat çeken Nazik, daha sonra şunları söyledi:

"Biz göreve geldiğimiz zaman bu şehirde yaşayan herkesin hizmetinde olacağız. Geçtiğimiz hafta Tarım Orman ve Köyişleri Bakanımız bizi onurlandırarak; Çetin Nazik emredecek devlet yapacak demiştir. Bende buradan diyorum ki Kars halkı emredecek, Çetin Nazik yapacak. Kars halkının hizmetindeyiz. Bizler tüm enerjimizi seçimlere ve yapacaklarımıza harcıyoruz. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinin tüm birimleri seçimlere yoğun mesai harcamaktadır. Allah'ın izniyle biz bu seçimi alacağız ve kazanan Kars halkı olacaktır. Bu süreçte bazı hatalarımız illa ki bizimde olabilir. Olursa lütfen bizi uyarın, fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşın. Biz işini iyi yapabilen, bize çözüm üretebilen, iyi niyetli herkesin fikirlerine açığız ve ihtiyacımız var. Son olarak 31 Mart akşamı AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ittifakının ne kadar sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu hep birlikte göreceğiz. 1 Nisan'dan sonrada Kars'ı el ele şahlandıracağız. Bize oy veren vermeyen herkesi samimiyetle kucaklayacağız."

Kaynak: İHA