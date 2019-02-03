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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Denktaş ailesine başsağlığı telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın vefatı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Denktaş ailesine başsağlığı telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın vefatı dolayısıyla, ailesini telefonla aradı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merhume Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Ailenin acılarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merhume Denktaş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, başsağlığı diledi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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