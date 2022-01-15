Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar! "Çanlar, Bay Kemal ve yoldaşları için çalıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde düzenlenen ek hizmet binası açılış törenine katıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aydın bizi bugün efelere yakışan bir muhabbetle bağrına bastı. Aydın'ın adeta coşkun akan ırmaklara gibi yollara, balkonlara taşan o büyük sevdasına bugün yeniden şahit olduk. Tüm Aydın'a en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum, tüm Aydınlı vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Biz 81 ilde 84 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi seviyorum. Toplantımızdan sonra açılışını yapacağımız Adnan Menderes Müzesi ile onun mirasını gelecek nesillere aktaracak bir eseri de Aydınlılara kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız. Tek parti karanlığından sonra milletimiz Menderes döneminde aydınlığı gördü. Şehit edilmesinin üzerinden geçen 60 seneye rağmen milletimiz Menderes'i unutmamıştır. Türkiye'yi ekonomik, siyasal, sosyal alanda çok ileri taşımıştır. 10 yıl süren başbakanlığı döneminde Menderes milletimizin gönlünde taht kurmuştur.

"CHP BUGÜN DE İNSANIMIZI KUTUPLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Bunların düsturu mümkün olan en büyük yalanı söylemek, bunu sürekli tekrar etmek üzerine kuruldu. Dönemin CHP Genel Başkanı kamu görevlileri üzerinden baskı kurarak devleti işlemez hale getirmeye çalışmıştır. CHP bugün de insanımızı kutuplaştırmaya çalışıyor. Siyasette kaybettiklerini gördükçe tehdit çıtasını biraz daha yukarı çıkartarak milletimizi sindirebileceklerini sanıyorlar.

"HALKA AÇIKÇA YALAN SÖYLEYEREK İKTİDAR KAPISINI ARAYACAKLARINI ZANNEDİYORLAR"

Bu milletin bir daha asla vandallığa şiddete izin vermeyeceğini kavrayamıyorlar. Güya siyaset yapıyorlar ama Türk siyasetini okumaktan bile acizler. Halka açıkça yalan söyleyerek iktidar kapısını aralayacaklarını zannediyorlar.

"SÖYLEDİKLERİ TÜM NAMUS SÖZLERİ GİBİ BUNU DA HAYATA GEÇİREMEZLER"

Sözünüze samimiyseniz gelin ücretsiz elektriği gelin benim Aydınlı kardeşlerime verin. Bugün belediye başkanı hanım efendiye söyledim. Elektriği ücretsiz vermeye başladınız mı dedim. Gelin bu vaadinizin hemen gerçekleştirin. Size engel olan mı var. Hadi verin bakalım bedava. Yapamazlar, veremezler, meydanlarda söyledikleri diğer tüm namus sözleri gibi bunu da hayata geçiremezler. Çanlar Bay Kemal ve yol arkadaşları için çoktan çalmaya başlamıştır.

İftira ve yalan hızlı yayılır. Ne kadar büyük olursa olsun hiçbir yalan hakikatler kadar etkili değildir. Azmin ve cesaretin önünde hiçbir engel duramaz. Kendi meselelerimize odaklandıkça olumlu neticelerini alıyoruz.