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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar! Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan görevden alındı

Resmi Gazete'de yer alan Atama Karar'larına göre Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan görevden alındı, yerine ise Muhittin Şahin atandı. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nda yer alan bazı üyeler de görevine son verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar! Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan görevden alındı

04 Haziran 2022 Tarihli ve 31856 Sayılı Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Karar'larına göre çok sayıda bürokrat görevinden alındı, yerlerine ise yeni isimler atandı. 

Buna göre Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan görevden alınarak boşalan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Muhittin Şahin atandı. Karar, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6’ıncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar! Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan görevden alındı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Adem Dinç, Hakan Bilir, Mehmet Hasdemir ve Mehmet Tunçak atandı. Karar 233sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı.

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ ATAMA

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Durali Koçak atandı. Karar, 33 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8’inci maddesi ile sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar! Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan görevden alındı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ GÖREVDEN ALINDI

Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeleri Aylin Çağlayan Özcan ve Volkan Mutlu Coşkun üç sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ikinci maddesi gereğince görevden alındı.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar! Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan görevden alındı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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