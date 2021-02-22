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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: Durmak yok, gollere devam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: Durmak yok, gollere devam

İzmir'de Göztepe Stadı'nın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
22 Şubat 2021 Pazartesi 23:05
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