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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Rusya - Ukrayna savaşı ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile görüştü

Diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün iki ülkenin başbakanı ile görüştü. Cumhurbaşkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk olarak  Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, savunma sanayii işbirliği başta olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ve Rusya - Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna’daki tahılın güvenli şekilde ülkeden çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile görüştü

ESTONYA BAŞBAKANI KALLAS İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşme sonrası  Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Estonya ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ve Rusya’yı müzakerelere dönmeye teşvik ettiklerini, savaşın insani alanda yol açtığı olumsuzlukların azaltılabilmesi için de girişimlerine devam ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Birleşmiş Milletler’le birlikte müşterek gayret içerisinde olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile görüştü

Bölge Gündem Editör Ekibi
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