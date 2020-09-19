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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Doğu Akdeniz konusunda diyalog açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Doğu Akdeniz konusunda diyalog açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz konusunda sosyal medya hesabından açıklamada bulundu ve diyalog çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provokasyonlara asla aldırış etmemekteyiz. Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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