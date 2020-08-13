Erdoğan'dan Doğu Akdeniz paylaşımı: "Çözümün yolu diyalog ve müzakeredir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabında Doğu Akdeniz tartışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımda "Doğu Akdeniz’de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"10 kilometrekarelik bir adanın 40 bin kilometrekare deniz alanına sahip olduğu iddiası, uluslararası hukuk açısından hem komik hem temelsizdir.

Doğu Akdeniz’de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir."

10 kilometrekarelik bir adanın 40 bin kilometrekare deniz alanına sahip olduğu iddiası, uluslararası hukuk açısından hem komik hem temelsizdir.



Doğu Akdeniz’de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir. pic.twitter.com/eZ6MnwVMT8 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 13, 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleşen AK Parti İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulunmuştu.

İç ve dış siyasete ilişkin önemli çıkış ve değerlendirmelerde bulunan Erdoğan Doğu Akdeniz tartışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada "Çalışma alanlarımız kıta sahanlığımızdadır herkes rahat olsun. Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi kimseye de hakkımızı yedirmeyiz. Şov peşinde olunmamalı" ifadelerini kullanmıştı.