Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolmabahçe'de önemli açıklamalar

İlim Yayma Cemiyeti Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Eskiden yurt dışına giden bilim ve araştırma insanlarımızın göçü, artık tersine dönmüş durumdadır.'' dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Önümüzdeki yıllarda bu çalışmayı uluslararası boyuta taşıyarak dünya çapında bir marka haline geleceğine inanıyorum.

Bu hareket şehit başbakan Merhum Menderes'in teşvikiyle başlayarak bugünlere gelmiştir.

Bu cemiyet ayrıştıranların değil, kucaklaştıranların yuvası olmuştur. İnanıyorum ki bu ocak bundan sonra da milli iradenin yılmaz savunucusu olacak.

Asırlar boyunca medeniyetimiz dünyanın ilim pınarları olmuştur.

''NASIL OLDU BİZDEN İLHAM ALANLARIN BÖYLESİNE GERİYE DÜŞTÜK''

Nasıl oldu da bugün ilmin neredeyse her alanında böylesine geriye düştük, bizden ilham alarak yola çıkanlar şimdi fersah fersah önümüze geçmişken nasıl oldu da biz bugün sahip bulunduğumuz mirasımızın bile farkına varamaz hale geldik Bu sorular üzerinde cesaretle düşünüp doğru cevapları bulmadan coğrafyamızın ve kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları çözemeyiz.

''BU DURUM ARTIK TERSİNE DÖNDÜ''

Eskiden yurt dışına giden bilim ve araştırma insanlarımızın göçü, artık tersine dönmüş durumdadır.

Geçmişin acı, tatlı tecrübelerinden ders alarak istikbale odaklanacağız. Türkiye olarak bu sürece öncülük etme görevi bize düşüyor.

Yapmamız gereken çok iş var. İstikamet çizilmiş, kutlu yürüyüş başlamıştır. Sayıları 207'yi bulan üniversitelerimiz çalışıyor. Önümüzdeki dönemde insan yetiştirmek için öğrenci ve akademisyen değişim programlarına daha fazla ağırlık vereceğiz.

Suriye'de attığımız adımların önemini anlatma fırsatımız oldu. Foruma katılan ülkeler 7 buçuk milyar dolarlık bir taahhütte bulundu. Sembolik meblağlarla mültecilerin sorununa çözüm bulunamayacağı aşikardır.

Milli gelire oranla dünyada en az gelişmiş ülkelere en fazla destek veren ülke Türkiye'dir.

AVRUPA'YA NET MESAJ: TÜRKİYE DAHA FAZLA BU YÜKÜ TAŞIMAYACAKTIR

İdlib'deki son katliamlar nedeniyle bu bölgede ciddi hareketlilik oluştu. Bombardıman'dan kaçan İdlib'li 80 bin kardeşimiz ülkemiz sınırlarına dayanmış durumdalar. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır. Bizim maruz kalacağımız baskıların olumsuz yansımalarını başta Yunanistan ve Avrupa ülkeleri hissedecektir.

Bazı ülkeler ellerindeki imkanları Müslümanların güçlenmesi için için değil adeta parçalanması için kullanıyor.

AVRUPA'YA NET MESAJ: TÜRKİYE DAHA FAZLA BU YÜKÜ TAŞIMAYACAKTIR

İdlib'deki son katliamlar nedeniyle bu bölgede ciddi hareketlilik oluştu. Bombardıman'dan kaçan İdlib'li 80 bin kardeşimiz ülkemiz sınırlarına dayanmış durumdalar. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır. Bizim maruz kalacağımız baskıların olumsuz yansımalarını başta Yunanistan ve Avrupa ülkeleri hissedecektir.

Bazı ülkeler ellerindeki imkanları Müslümanların güçlenmesi için için değil adeta parçalanması için kullanıyor.

''NETİCEYE GÖRE ATACAĞIMIZ ADIMLARI BELİRLEYECEĞİZ''

Rusya nezdinde, saldırıların (İdlib) son bulması için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz, göstermeyi de sürdüreceğiz. Yarın bir heyeti Moskova'ya gönderiyoruz, görüşmeleri yapacaklar. Alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz.

Son 17 yılda elde ettiğimiz başarıların gerisinde çetin bir mücadele var. Ne vesayete ne teröre ne de uluslararası şer şebekelerine karşı kazandığımız zaferler altın tepside sunulmadı.