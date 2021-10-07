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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygulandıran paylaşım! Annesi Tenzile Erdoğan'ın vefat yıl dönümünde 'annem' diyerek paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygulandıran paylaşım! Annesi Tenzile Erdoğan'ın vefat yıl dönümünde 'annem' diyerek paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın ölüm yıldönümünde birlikte çekildikleri fotoğrafı 'annem' notuyla paylaştı. Erdoğan'ın paylaşımı görenleri duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygulandıran paylaşım! Annesi Tenzile Erdoğan'ın vefat yıl dönümünde 'annem' diyerek paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında annesi Tenzile Erdoğan'la birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı. Erdoğan'ın paylaşımı takipçilerini duygulandırdı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011 tarihinde hayatını kaybetmişti. 

Vefatından bir hafta önce şiddetli karın ağrısı ve ateş şikayetiyle hastaneye yatan ve safra kesesinden ameliyat olan Tenzile Erdoğan, yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Tenzile Erdoğan 83 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşım:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygulandıran paylaşım! Annesi Tenzile Erdoğan'ın vefat yıldönümünde 'annem' diyerek paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygulandıran paylaşım! Annesi Tenzile Erdoğan'ın vefat yıldönümünde 'annem' diyerek paylaştı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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