Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi açıklaması: Bugün evine ekmek götüremeyen Türkiye’de var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularının yanıtladı.

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği’nin Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulunmasına ilişkin soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan,“ Şu anda kendi büyükelçimize orayla ilgili bir hukuki süreç var. Buradaki ayağı var oradaki ayağı var. Bu süreci başlatıyoruz. Fransa’nın seyahatlerle ilgili bir kararı varsa biz o kararı bir görürüz, gözden geçiririz ve bunlara karşı da mukabil adımları da biz atarız. Türkiye bir kabile devleti değil. Hele hele bu Macron gibilerin baktığı, tanıdığı bir devlet değil” diye konuştu.

YENİ SINIR ÖTESİ HAREKET OLACAK MI?

Bir gazetecinin “Yeni bir sınır ötesi harekat hazırlığı mı var?” sorusuna Erdoğan şöyle yanıt verdi:

“Biz zaten sınır ötesindeyiz. Şu anda Barış Pınarı'nda, Zeytin Dalı'nda bütün oralarda her an varız ve şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.”

"BÜYÜME ORANINDA EN İYİ NOKTADA OLAN ÜLKEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin başlattığı askıda ekmek kampanyası ve Malatya'da bir esnafla yaşadığı diyalogu soran basın mensuplarına şu yanıtı verdi:

“Böyle bir şey var mı Türkiye’de. Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye’de var mı? İnanıyor musunuz buna? Bugün Türkiye her şeyiyle, asgari ücretiyle, maaşıyla çok çok ülkeleri geride bırakmış bir Türkiye var. Büyüme oranına bakıyorsun şu anda dünyada en iyi noktada olan bir ülkeyiz. IMF’nin, OECD’nin ölçeklerine bakıyorsun, en iyi konumda olan ülke konumundayız ama bunlar hesap kitap bilmiyorlar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu