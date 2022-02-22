Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrik faturaları için umut veren açıklama tarih vererek açıkladı: 1 Mart itibarıyla geçmeyi planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki temaslarını ve programını tamamlamasının ardından Senegal'e giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşın ödemekte zorlandığı elektik faturalarının yanı sıra temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi için konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZI RAHATLATACAK ÇÖZÜMLER SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarında yapılacak olan düzenlemeye ilişkin olarak," 210 kilovatsaate kadarki indirimli tarifede ve 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarda vatandaşlarımızın lehine olacak yeni bir düzenleme imkânı üzerinde şu anda çalışılıyor. Esnaf ve sanatkârlar için de indirimli bir tarife söz konusu olabilecek. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek. 1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Bu adım da milletimizin sesine kulak verdiğimizin göstergesidir. Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIMIZIN ALDATILMASINA VE HAKKININ YENMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYİZ"

KDV indirimine karşın marketlerin ürünlerine önce zam daha sonra da indirim yaptığına yönelik soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız müsterih olsun. Gerek Ticaret Bakanlığımız gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığımız KDV indirimlerinin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığıyla ilgili incelemeleri sıkı bir şekilde yapıyor. Burada ciddi bir denetim ve yaptırım mekanizmamız söz konusu. Bunun haricinde bir ürünün fiyatının önce 50 liradan örtülü bir şekilde 100 liraya çıkarılıp sonra da yüzde 40 indirim yapıldığı söylenerek 60 liraya satılması gibi uygulamaların da önünü kestik. Bu yolla enflasyona da aslında önden bir yükleme yapılıyordu. Yine yüksek fiyatlarla alakalı kurulumuz şikâyet ya da denetimler sonucu herhangi bir tespiti olması durumunda gerekli cezaları kesiyor ve bunların tahsili sağlanıyor. Aynı şekilde stokçuluğa yönelik tespitlerde de gerekli müeyyideler uygulanıyor. Serbest piyasa ekonomisinin sağladığı alanların suistimaline, vatandaşımızın aldatılmasına ve hakkının yenmesine asla müsaade etmeyiz. Cezalarla ilgili bazı artırımlar söz konusu oldu. Tekrarı halinde bu cezalar daha da artırılarak uygulanır."