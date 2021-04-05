Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin Montrö bildirisine ilk açıklama: Gözler Beştepe'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de bugün yapılması planlanan değerlendirme toplantısının ardından 104 emekli amiralce yayımlanan darbe imalı Montrö bildirisine ilişkin açıklamalarda bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı yetkililerince öğrenilen açıklamaya ilişkin bilgilendirme, "Sayın Cumhurbaşkanımız, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak değerlendirme toplantısının ardından bir açıklama yapacaktır." ifadeleri ile paylaşıldı.

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NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gece, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni feshetmeye yetkisinin olduğunu söylemesi ve son zamanlarda gündemden düşmeyen Kanal İstanbul projesine dikkat çekilen bir bildiri yayımlandı. Bildiride, Kanal İstanbul'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni ve dolayısıyla Türkiye'nin boğazlar üzerindeki hakimiyetini tehlikeye sokabileceği ifade edilirken bildirinin altında imzası olan 114 emekli amiral darbe iması yaptıkları gerekçesiyle suçlanarak eleştirilerin odağı haline geldi.

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