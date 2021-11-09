Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji mesajı: "Enerjide attığımız adımlar da bazı çevreleri rahatsız etmektedir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden "enerji" açıklamasında bulundu. Sırasıyla floodlara yer veren Erdoğan, "Ülkemize yönelik türlü saldırıların sebeplerinden biri de enerji kaynaklarımızı milletimizin istifadesine sunma kararlılığımızdır. Nasıl savunma sanayiindeki hamleler bizi pazar olarak görenleri rahatsız ediyorsa, enerjide attığımız adımlar da bazı çevreleri rahatsız etmektedir." ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ENERJİ AÇIKLAMASINDA YER ALAN İFADELER

"Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz sonrası bazı tepkileri hatırlayalım: "Keşfettiler ama çıkaramazlar, bu keşif ekonomik getiri sağlamaz" gibi birçok saçmalığa şahit olduk. Milletin mutluluğunu paylaşmak yerine sükût eden siyasetçiler de gördük.

Refahımıza ve ekonomik bağımsızlığımıza dair yüreğinde zerre hassasiyeti olanın, enerjide yaptığımız hamlelere karşı çıkması mümkün değildir. Bu hassasiyeti taşımayan, Türkiye'ye dair hiçbir hedefi, ideali olmayan felaket çağırıcılarına prim vermeden yolumuza devam edeceğiz.

Son 19 yıldır olduğu gibi 2023'e giden süreçte de milletimizle dayanışma içerisinde hareket edecek, ülkemizi birçok konuda olduğu gibi enerjide de hakettiği yer olan en üst lige çıkarmak için canla başla çalışacağız. Türkiye'ye güvenin."