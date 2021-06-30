Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim iddialarına kinayeli yanıt: 6 ay sonra seçim var, biliyorsunuz değil mi?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak siyaset gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

"Aziz Milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Milletvekillerimiz ile gruplar halinde yaptığımız değerlendirme toplantılarımıza devam etmeye başladık. Yarın da bir grup arkadaşımız ile bir araya geleceğiz. Sohbet toplantılarımıza da tekrar başlayacağız. AK Parti'nin istişare kültürü olarak gördüğüm bu toplantılarda söz alan arkadaşlarımız düşüncelerini samimiyetle ifade ediyor.

"2023'E YÜRÜDÜKÇE SALDIRILARIN ARTACAĞI ANLAŞILIYOR"

Dün MYK toplantımızda da ifade ettim. Türkiye 2023'e yürüdükçe partimiz ve ülkemize yönelik saldırıların artacağı anlaşılıyor. Muhalefet ve onunla yol yürüyen partiler buna ortak olmaktadırlar. Her dönemde iktidar ile muhalefet arasında görüş ayrılıkları, tartışmalar yaşanmıştır. Ama bu kez karşımızda bambaşka bir fotoğraf vardır.

"ORTADA KLİNİK BİR VAKA SÖZ KONUSUDUR"

CHP'nin dışarıdan aldığı sözleri biz söylemiyoruz, bizzat kendileri ikrar ediyorlar. Kıyılarımız nasıl müsilajın tehdidi altında oksijensiz kalma riski ile karşı karşıyaysa milli her adımı yok etmeye çalışan siyaseti kirleten bir müsilajla da karşı karşıyayız. CHP'nin başını çektiği bu siyasi müsilaj her türlü yalanı, sosyal medya ağı ile milletimizin üzerine adeta yağmur gibi yağdırmaktadır. Burada sehven bilgi verme değil, bilinçli bir iftira, yalan hali, hatta stratejisi yürütülmektedir. Ortada klinik bir vaka söz konusudur.

"BUNUN ADI YALAN TERÖRÜDÜR"

Türkiye, CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadır. Bunun adı da yalan terörüdür. Bunlara göre Cumhurbaşkanından başlayarak, bakanlarından milletvekillerine, bürokratından iş adamına kadar her kesim taammüden vatanına ihanet etmektedir. Herkes yolsuzluk yapmaktadır, herkes hırsızdır, herkes satılmıştır. Bizim bunca yalanı büyük bir keyifle ardı ardına sıralayan siyasetçi sıfatlı bu ruh hastasına ayıracak tek saniyemiz yoktur. Hukuk önünde hesap sorulacak hususların avukatlarımız vasıtasıyla takipçisiyiz. Diğer hususlarda ise diyoruz ki, CHP Genel Başkanı artık tıp ilminin, psikiyatrinin konusudur. Hakikat ile bağını bu derece koparmış insana doktorlar herhalde bir teşhis koyacaktır. Bize düşen Allah şifa versin demektir.

"SEÇİM 2023'TE"

6 ay sonra erken seçim var biliyorsunuz değil mi? Haberiniz var. Yeni mi duydunuz? Bay Kemal öyle diyor. O diyorsa doğrudur. Şunu unutun. Bunlar adeta bir yalan makinesidir. Bu şekilde de bu yola devam edeceklerdir. Bir şeyi bilmeleri gerekiyor. Haziran 2023, Türkiye'nin seçim takvimidir. Cumhur İttifakı olarak kararımız budur. İlan ettiğimiz tarih budur. Siyaset ciddiyet ister.

"BUNLAR DEVLET DEĞİL, ZİLLET ZİLLET"

Kanal İstanbul'a takozluk yapıyorlar. Bunu öyle bir şekilde yapıyorlar ki, bunu yeminli Türkiye düşmanları bile yapamaz. Yatırımalrını Türkiye'ye çekmeye çalıştığımız ülkelere parmak sallayacak kadar kontrolü kaybettiler. DeutcheBank'a ödemeyi yapmayız diyorlar. Bunları Uluslararası Tahkim'den de haberi yok. Biz iktidar olduk bizden önceki borçları ödemedik mi, ödedik. Çünkü devlet budur. Ama bunlar devlet değil, zillet zillet. Bunların iktidar süreci hayal bile değil. Bunu biliyor."

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