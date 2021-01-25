Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaflara müjde: Kredilerin ödemeleri ertelenecek

AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, partililere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

AK Parti'nin kongre süreçleri milletimizle ifa ettiğimizi demokrasi şöleni şekilde geçen büyük buluşmalar olarak gerçekleşiyordu. Bu sene sınırlı katılımla yapmak zorunda kaldık. Şubat ayı sonuna kadar il kongrelerimizi tamamlamayı planlıyoruz.

Bizim kalplerimiz daima birdir, beraberdir. İnşallah 7'nci olağan büyük kongremizi salgının kontrol altına alınmasıyla, milletimizle birlikte en coşkulu şekilde toplamayı ümit ediyoruz. Her kongre yeni bir nefes, yeni bir heyecan, yeni bir enerji demektir. Bu birliğimiz, beraberliğimiz inanıyorum ki bizleri 2023'e çok daha farklı taşıyacak, 2024 yerel seçimlerinde de çok daha güçlü şekilde çıkmamızı sağlayacaktır.

AK Parti kendini yenileyebilme kabiliyeti yüksek bir parti olarak göstermiştir. Bunu bir kez daha milletimize ispatlayacağız. Tüm teşkilatlarımızdan önemli bir beklentim var. Hep birlikte AK Parti'nin Türkiye'nin son 18 yılının değil, geleceğinin de partisi olduğunu göstereceğiz. 11 milyonu aşan üye sayısı kadın ve gençlik kollarıyla ülkemizin en geniş tabanlı partisi olarak büyük avantaja sahibiz.

Bugüne kadar ne yaptıysa milletimizle beraber yaptık, neyi başardıysak milletimizle başardık. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmayı, 2053 vizyonunu da milletimizle gerçekleştireceğiz. Önce gönül kazanacağız, sonra oy isteyeceğiz.

KREDİ MÜJDESİ

Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir.