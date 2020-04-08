Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan farklı din temsilcilerine teşekkür telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki farklı dinlerin temsilcilerini Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destek için telefonla arayarak teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki farklı dinlerin temsilcilerini Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destek için telefonla arayıp teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Türk Yahudi Toplumu Başkanı Erol Kohen'i telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, farklı dinlerin temsilcilerine Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destek için teşekkür etti.
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