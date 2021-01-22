Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Aşılar ne zaman gelecek? Kısıtlamalar kalkıyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde ayrılarak Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camisi'ne geldi ve burada cuma namazını kıldı. Namaz çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı, erken seçim tartışmalar, paket servis ile çalışan restoranların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşılarına ilişkin," Aşı konusunda ikinci parti aşımız, onayı çıktı. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon aşı gelecek. " dedi.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Kısıtlamalara ilişkin konuşan Erdoğan," Restoran işletmeciliğini kabine toplantısında yeniden ele alacağız. Sıkı tutacağız diyorlarsa da sıkı tutulmuyor, şuan başarılı bir süreç var, tekrar o riski almak istemiyoruz. İstiyoruz ki o süreci başarılı şekilde yürütelim. Elimize gelen verilere bakarız, gerekirse bir esneme yapılabilir." diye konuştu.

2023'DEN ÖNCE ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

Erken seçim tartışmalarına ilişkin konuşan Erdoğan, " Haziran 2023'den önce erken seçim söz konusu değil" dedi.

SİNCAR'A OPERASYON YAPILACAK MI?

PKK'lı teröristlerin Sincar bölgesinden çıkarılmasına ilişkin soruya cevap veren Erdoğan," Her zaman benim bir sözüm var, bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.