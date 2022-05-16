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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş NATO açıklaması! 'Türkiye'ye geleceklermiş, yorulmasınlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş NATO açıklaması! 'Türkiye'ye geleceklermiş, yorulmasınlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş NATO açıklaması! 'Türkiye'ye geleceklermiş, yorulmasınlar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

"KUSURA BAKMASINLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularına ilişkin, "Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil." açıklamasında bulundu.

İsveç ve Finlandiya heyetlerinin görüşme talebine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar yorulmasınlar." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş NATO açıklaması! 'Türkiye'ye geleceklermiş, yorulmasınlar'

"CEZAYİR CUMHURBAŞKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR"

Ortak basın toplantısında yaptığı konuşan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, "Türkiye'yle yatırım alanını 10 milyar dolar ve daha üzerine ulaştıracağımıza inanmaktayım." dedi.

Cumhurbaşkanı Tebbun, "Türkiye'yle Özellikle sivil, askeri, deniz endüstrisi alanında da önemli adımlar atmayı düşünüyoruz. Yönetiminin Libya halkına teslim edilmesi noktasında herhangi bir alternatif söz konusu değildir. Bu konuda Türkiye ile temelde aynı görüşe sahibiz." açıklamasında bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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