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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'dan alınan ve bu hafta teslimatı başlanan S-400 hava savunma füzelerine ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Biz S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz. Barışı ve milli güvenliğimizi garanti altına alıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'dan alınan ve bu hafta teslimatı başlanan S-400 hava savunma füzelerine ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Biz S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz. Barışı ve milli güvenliğimizi garanti altına alıyoruz." dedi.

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