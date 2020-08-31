Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akdeniz ve Ege'de haydutluğa asla eyvallah etmeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki selde kaybolan ve arama çalışmaları süren Uzman Jandarma Sami Yılmaz ile operatör Ali Akkuyu'nun ailelerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün imkanlarla arama çalışmalarını sonuna kadar devam ettireceklerin"i vurguladı.

Erdoğan, İlk andan itibaren bütün bakanlıklarımız, AFAD'ımız, jandarmamız bu çalışmalarını imkanlarıyla sürdürüyorlar. Zaman zaman müjdeleri alıyoruz o bile bize yine de bir sevinç vesilesi oluyor. Rabb'im inşallah en kısa zamanda çalışmalarımızın neticesini almayı bize nasip etsin." dedi.

Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da çalışmalarda görev aldığını anımsattı.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra öteki yetkililer yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ardından Giresun Limanı'nda Balıkçılık Sezonu açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Hamdolsun vatandaşımıza devlet nerede sorusunu sordurmadık.

İnsanımızı asla yalnız bırakmadık.

En kısa sürede felaketin açtığı yaraları saracağız.

Alınması gereken tedbirleri belirleyecek, birilerini üzme pahasına da olsa gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz.

Balıkçılarımız bu geceden itibaren 'vira bismillah' diyerek denize açılacak.

Ağlarınızın hep dolu çıkmasını temenni ediyorum.

Hamdolsun bu sene denizlerimizden müjdeli haberler bekliyoruz.

Karadeniz'de yaptığımız 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfi, suların sadece içinin değil, altının da bereketli olduğunu göstermiştir.

Haydutlara asla izin vermeyiz.

Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum"

Ayrıntılar geliyor...