Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi çöktürme gayreti içinde olanlar, sizleri hayal kırıklığına uğratacağız!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları...

"(Kuzey Marmara Otoyolu) Bu otoyol İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır.

Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir siyaset, daha büyük bir hizmet, daha büyük bir şeref olmadığına inanıyorum.

Sadece ulaştırma yatırımları için 18 yılda 880 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullandık.

Türkiye'nin ulaşım altyapısını 2023 hedeflerimize uygun hale getirdik.

Demiryollarında ülkemizi hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. İnşallah önümüzdeki yıl Ankara-Sivas hızlı tren hattını da hizmete açıyoruz.

(Uluslararası yatırımlar) Asıl büyük atılımı önümüzdeki döneme bekliyoruz.

Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla tereddüt göstermeyecek bir ülke olduğunu kabul ettirmekte kararlıyız.

Ülkemize diz çöktürtme gayreti içerisinde olanlara söylüyorum. Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz.

(Çin'e gönderilen ihracat treni) Bakanlığa sorsalar sebebini anında öğrenecekleri çok basit bir konuyu, sırf hükümete saldırmak için kullanmaya çalıştılar.

Ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecinin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağladık.

Türkiye'nin kıtalar arası ticarette ana kavşaklardan biri olması, 83 milyonun tamamına fayda sağlayacak büyük bir başarıdır.

(İhracat treni) Halkalı'daki gümrük işlemlerini tamamlayan trenimiz, uğradığı her durakta konum atarak 12 gün sonra Çin'e ulaştı.

(Gaziantep'te hastanedeki yangın) Allah'tan bu vatandaşlarıma, bu kardeşlerime rahmet diliyorum. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim bizleri bu tür felaketlerden muhafaza etsin diyorum.

2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. İnşallah milletimize verdiğimiz her sözü tutarak 2023'e alnımızın akıyla ulaşacağız."

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