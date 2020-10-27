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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'daki patlamaya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da gerçekleştirilen terör operasyonu nedeniyle güçlerini tebrik ederek "Terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'daki patlamaya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Hatay'a geçmiş olsun dileklerini ileterek "Hatay'da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun. Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah'ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kulladı.

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Hatay’da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 26, 2020

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Berna Akkaya
Editör


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