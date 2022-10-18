Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanlığına atamalar! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, açık bulunan Vergi Başmüfettişlikleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atamalar gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla verilen atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
CUMHURBAŞKANI KARARNAMESİNİN 2 VE 3'ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE GERÇEKLEŞTİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine Abdullah Celal Yılmazer, Ali Güldalı, Canan Fırtına Sarıgöl, Emre Akın, İbrahim Balcı, Karani Arslan, Mehmet Toğrul, Serdar Canlı, Soner Şahin ve Taner Sungur atandı.
Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.