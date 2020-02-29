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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehitleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehitleri açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde partisinin İstanbul milletvekilleriyle toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'deki şehitlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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29 Şubat 2020 Cumartesi 12:30

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