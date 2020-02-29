Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehitleri açıklaması
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde partisinin İstanbul milletvekilleriyle toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'deki şehitlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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29 Şubat 2020 Cumartesi 12:30
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