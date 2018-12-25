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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İnönü mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İnönü mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmet İnönü'nün 45'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefat yıl dönümünde saygıyla anıyorum."

DHA

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