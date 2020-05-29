Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde önemli mesaj!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü dolayısıyla video konferans yoluyla açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bu güzel programa öncülük eden Okçular Vakfımızın yöneticilerini, programın icrasına destek veren kurumlarımızı tebrik ediyorum. Sporcularımıza 'Ya Hak' diyerek ok atan tüm okçularımıza sevgilerimizi sunuyorum. Ülkemizle beraber tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle buruk Ramazan ve bayram geçirdik.

İstanbul'un fethini de daha mütevazı etkinliklerle idrak etmeye çalışıyoruz. Ata sporlarımızdan olan okçuluk ve atıcılık salgına karşı en az riskli sporlar arasında yer alıyor. 8. Fetih Kupası ise salgın sonrasında yapılan ilk spor müsabakası özelliği taşıyor. Ülkemizle beraber dünyayla da ilgiyle takip edilen bu etkinliğin yeni dönemin müjdecisi olmasını temenni ediyorum.

Kültürümüzde ok ve yay savaş ve avlanmanın ötesinde siyasetten spora birçok manayı bünyesinde barındırır. Ok ile yay devlet idaresinde hakimiyet nişanesi olarak sembolik değere sahiptir. Ok gönderilen kişinin gönderenden emin olması anlamına gelir. Ecdat için okçuluk sosyal ve beşeri hayatı tanzim eden değerler manzumesidir. Bunun için Okmeydanı'na abdestsiz ve sarhoş girilmesi yasaklanmıştır. Çocukluk yıllarımın, gençlik yıllarımın hemen hemen tamamı şu anda bulunduğunuz mekanda geçmiştir. Bu mekanı gerçekten gençlik yıllarımda çok önemli hatıraları var.

Sporcuların her birine kin gütmesi asla hoş karşılanmazdı. Müsabakalar öncesinde muhakkak besmele çekilir, peygamber efendimize selavat gönderilirdi. Pehlivanların özel hayatlarında tıpkı er meydanındaki gibi yiğit, civanmert olmaları beklenirdi. Özellikle spor alanında hırsın, bencilliğin, maddiyatın, haksız rekabetin arttığı dönemde gençlerimizin yeni bir spor ahlakıyla ahlaklanmasını istiyoruz. Evlatlarımızı okçuluğa, biniciliğe, atıcılığa yönlendirirken onları kültürel kodlarımızla tanıştırıyoruz.

FETİH SURESİ OKUNDU

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümü dolayısyla Ayasofya'da düzenlenen tarihi etkinlikte Ayasofya içinde Fetih Suresi okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Fethin 567. yıl dönümünün Fatih'in emaneti Ayasofya'da Fetih Suresi okunmak ve dualar edilmek suretiyle yad edilmesi çok önemli. Kendi hayatımızı da bu şehre adadık. Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bu şehre yaptığımız her hizmet bizim için hem bu dünyada hem öteki dünyada birer berat belgesidir. İnşallah fethin 600. yıl dönümü olan 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız. Fatih'in izinden giderek asıl olanın gönüllerin fethi olduğu anlayışıyla hep gönülleri yapmak, gönüller kazanmak için çalıştık. Malazgirt Zaferi'nin 1000. yılı 2071 için ise çok daha büyük hedeflere yelken açacağız. Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun başarılar nasip etmesini diliyorum. Fethin yadigarı Ayasofya'yı bu anlamlı günde mahzun bırakmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." dedi.