İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İtalya Başbakanı Conte’ye mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İtalya Başbakanı Conte’ye mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye yazdığı mektup İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İtalya Başbakanı Conte’ye mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye yazdığı mektup İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye yazdığı mektup iletilmek üzere İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya teslim edildi" denildi.

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT