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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e tepki!

"Gençlerle kütüphane söyleşileri" programında konuşan Erdoğan, Meral Akşener için "Utanmadan, sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var. Bir kadın olması hasebiyle daha ileri gidecek değilim ama ben bugüne kadar Netanyahu ile bir araya gelmiş dahi değilim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e tepki!

"Gençlerle kütüphane söyleşileri" programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Utanmadan, sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var. Bir kadın olması hasebiyle daha ileri gidecek değilim ama ben bugüne kadar Netanyahu ile bir araya gelmiş dahi değilim. İsrail'in başbakanıyla Davos'ta yine bir maceram oldu.

Davos'ta İsrail'in başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor. Bunlar çünkü çocukları, kadınları, yaşlıları katlederler, şehit ederler. 'Siz busunuz' dedim, Davos'ta söyledim, BMGK'Da söyledim. Bunu söylemiş ve 40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ederek geçmiş olan bir Erdoğan'a sen bunları söyleyemezsin. Bu senin ne haddinedir, ne de kimse sana bu fırsatı vermez.

Bugüne kadar Filistin'e T.C. Devleti'nin yapmış olduğu tüm destekler AK Parti dönemindedir. Hanımefendi, önce bunu bir öğren. Hastanelerine varıncaya kadar biz bunları yaptık, insani yardımları yaptık. Yapıyoruz ve yapacağız. Bunu de özellikle bilmesini isterim. Ama bunların öyle bir derdi yok.

Netanyahu hiçbir zaman dostumuz olmamıştır, olmayacakatır ve biz de Netanyahu'ya karşı bugüne kadar verdiğimiz mücadele neyse bundan sonra da aynı mücadeleyi vererek yolumuza devam edeceğiz."

{TITLE_STRIP}Aşılama sürecinde ne durumdayız? Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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