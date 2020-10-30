Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir depremi açıklaması: Gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." dedi.

İzmir’de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.



Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 30, 2020