Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir depremi açıklaması: Gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin olarak," Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." dedi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." dedi.
İzmir’de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 30, 2020
Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.