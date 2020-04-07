Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Berat Kandil'i mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Berat Kandil'i mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Rahmet-i Rahmanın kâinatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği Berat Gecesi'nin, Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:
Rahmet-i Rahmanın kâinatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif’in müjdelendiği Berat Gecesi’nin, Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 7, 2020
Gecemiz mübarek olsun. pic.twitter.com/sTzKzEZslc
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