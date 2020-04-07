Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Berat Kandil'i mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Rahmet-i Rahmanın kâinatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği Berat Gecesi'nin, Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı: