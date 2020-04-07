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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Berat Kandil'i mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Berat Kandil'i mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Rahmet-i Rahmanın kâinatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği Berat Gecesi'nin, Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:




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