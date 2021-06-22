Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Ekonomi Forumu'nda önemli mesajlar: Aşı ve ilaç adil şekilde, tüm ülkelere açılmalı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, dünyanın ekonomik açıdan zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek 85 yoksul ülkenin aşıya erişim imkanı bulunmadığını hatırlatarak aşı ile ilacın tüm ülkelerin kullanımına açılması gerektiğine dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Ekonomi Forumu için gönderdiği video konferans mesajında, önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları...
"2021 yılının ilk çeyreğinde yakaladığımız yüzde 7'lik büyüme oranı yılın geri kalanı için beklentilerimizi artırdı. OECD raporlarında Türk ekonomisi için 2021'de yüzde 5,7 ve 2022'de yüzde 3,4 büyüme öngörülüyor. Bu, OECD üyeleri arasında öngörülen en güçlü toparlanmalardan biridir.
Bu yıl toplam ihracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz.
AŞI MESAJI
85 yoksul ülkenin aşıya erişim imkanı bulunmuyor. Aşı ve ilaç adil şekilde tüm ülkelerin kullanımına açılmalı.
Türkiye'nin aşısı, tüm insanlığın aşısı olacak."