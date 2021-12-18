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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Emiri El Sani ile kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Emiri El Sani ile kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Emiri El Sani ile kritik görüşme!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Katar Milli Günü dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye ve Katar halkına tebriklerini iletti.

Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler de ele alındı.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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