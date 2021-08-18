Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı: Depreme dayanıklı konut stokumuzu artırıyoruz

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bir grafik paylaşarak bilgilendirmede bulundu.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı konut stokumuzu sürekli olarak artırıyoruz.

2012 yılında başlattığımız Büyük Deprem Dönüşümü hareketini ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden sürdürüyoruz."

"10 MİLYON VATANDAŞIMIZIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEMİNAT ALTINA ALDIK"

Paylaşılan grafikte düşüncelerine yer verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi vererek şunları kaydetti:

"81 il 922 ilçede 300 bin konutun deprem dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Deprem dönüşümü yapılan konutların 100 bini İstanbul'da bulunuyor. Yatırım değerleri 90 milyar TL'yi buluyor.

Millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarla hem şehirlerimize nefes aldırıyor, hem de olası afet durumunda kullanılacak toplanma alanları oluşturuyoruz.

Bugüne kadar 2.5 milyon kentsel dönüşüm ve sosyal konutu tamamladık. 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. TOKİ konutlarımızla yapı denetim sistemimizle ülkemizdeki binaların yüzde 55'ini güvenli hale getirdik. 150 bin yeni sosyal konutun çalışmalarına devam ediyoruz.