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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kerem Kamal’a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kerem Kamal’a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Kerem Kamal'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

Kaynak: İHA

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