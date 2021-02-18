Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık Gara şehitleri davası

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Gara'da yaşanan 13 vatandaşımızın ölümüne ilişkin kullandığı sözler sebebiyle 500 bin liralık tazminat davası açıldığı öğrenildi.

"CUMHURBAŞKANININ ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIĞINI ZEDELEMEYE YÖNELİK"

Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşının katlinden Cumhhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tutan Kılıçdaroğlu'nun 'Sorumlu Cumhurbaşkanıdır' sözlerine tazminat davası açıldığını duyuran Erdoğan'ın avukatı Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan manevi tazminat davası ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin PKK terör örgütünü aklamaya yönelik olduğunun belirtildiği açıklamada, terör örgütünün işlediği suçların sorumluluğunu, cumhurbaşkanına atfetmenin onun onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik bir hareket olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devletin bütün kurumlarıyla birlikte yürüttüğü çabalara rağmen alıkonulan vatandaşlarımızın kurtarılamamasından ve vahşice katledilmesinden dolayı derin bir üzüntü duyduğunun belirtildiği açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık bir saat süren konuşması boyunca PKK terör örgütü ve bu örgütün yaptığı eylemlere değinmediğinin altı çizildi.