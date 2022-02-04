Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hain diyen çocuk için açıklama: Çocuk ne demiş önemli değil, nihayetinde çocuktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ocak Pazar günü Trabzon programı kapsamında 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen "Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü, Araklı Özgen Mahallesi Beşikdüzü ve Yomra Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 931 Konut-78 Dükkan-1 Ticaret Merkezi, Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

BİR ANDA MİKROFONU OLDU

Açılışta sahneye çıkan 9 yaşındaki Beratcan, mikrofonu eline alarak," Cumhurbaşkanı Amca... Cumhurbaşkanı Amca... Bay Kemal kim? O adam hain hain. Burada en iyi adam, ona oyunuzu verin" ifadelerini kullanmıştı. Küçük çocuğun bu çıkışı siyasette tartışmalara neden olmuş, polemik yaşanmıştı.

"NİHAYETİNDE ÇOCUKTUR"

Ukrayna programı sonrası Türkiye'ye dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda kendisine yöneltilen soruya şu cevabı verdi:

"Trabzon'da bir evladımız sahneye gelmek için ağlayarak çok ısrar edince biz de yanımıza çağırdık. Kendisi o esnada mikrofonu kapıp bir şeyler söyledi. Esasında çocuk ne demiş önemli değil. Nihayetinde çocuktur. Ama bununla ilgili bir sürü şey konuşuldu. Onların öyle demesi, böyle demesi çok da önemli değil. Biz ne yaptığımıza bakacağız; bu ülkenin evlatları arasında hiçbir ayrım yapmadan yolumuza da aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

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