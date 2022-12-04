Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na vizyon dersi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun vizyon konuşmasını Şanlıurfa’da gerçekleştirdiği gençlerle buluşmasında ele aldı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na adeta vizyon dersi vererek "Bugün Bay Kemal güya zihinde ne var ne yok bunları anlatıyormuş. Elin birilerini toparlamış etmiş, uyuyanlar mı ararsın. Bunun yanında ne dediği anlaşılmayan sözler mi ararsın. Biz dedik ki Şanlıurfa'da zihin devrimi yapacağız. Vizyon orada değil, vizyon burada, Şanlıurfa'da. Yarına dair vizyonun kalemşörleri gençler sizsiniz" ifadelerine yer verdi.

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KILIÇDAROĞLU'NA 'VİZYON' ELEŞTİRİSİ

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Bay Kemal güya zihinde ne var ne yok bunları anlatıyormuş. Elin birilerini toparlamış etmiş, uyuyanlar mı ararsın. Bunun yanında ne dediği anlaşılmayan sözler mi ararsın. Biz dedik ki Şanlıurfa'da zihin devrimi yapacağız. Ve bugün yaptık ve açıkladık.

Vizyon orada değil, vizyon burada, Şanlıurfa'da. Yarına dair vizyonun kalemşörleri gençler sizsiniz. Kendinize güvenin, inanın. Yarının programını da projesini de sizler hazırlayacaksınız, beraber hazırlayacağız. Bunu kimse inkar edemez. Peygamberler şehri burası. Onların şu andaki derdi bu masadan ne kadar ne kapar. Yaptıkları bu. Bugün vizyon açıklamış. Bunu açıklarken vizyon denilen olayın içerisinde ABD'de şunlar kim... Bunlarla milletimizi kandıracaklarını sanıyor. Bize yerli ve milli zihniyet lazım."